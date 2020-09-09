عمداء بلديات الجنوب يتابعون مشروعات الحكومة الليبية في الطرق

بحث المهندس مسعود خليفة علي نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، لشؤون الطرق والنقل البري، مختنقات الطرق التي تم حصرها في السابق في كافة بلديات الجنوب.

وعقد علي اجتماعا مع عمداء البلديات بالمنطقه الجنوبية بمقر ديوان الهيئة العامة للمواصلات والنقل في مدينة بنغازي.

واستعرض نائب رئيس الهيئة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة المختصة، وذلك إلى حين توفر التغطية المالية للحكومة، وأطلع عمداء البلديات على الإجراءات المتخذة بخصوص تسوية القرارات السابقة بالطرق الرئيسية بالجنوب.

وحضر الاجتماع كل من الجيلاني علي الجيلاني، عميد بلدية براك الشاطئ، وعلي فرج العكشي، عميد بلدية وادي البوانيس، ومصطفى الصالحين، عميد بلدية وادي عتبة.