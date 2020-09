قزيط: زيارة الوفد الليبي إلى مصر تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة في ليبيا

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن زيارة الوفد للقاهرة تهدف

لبحث حل سلمي للأزمة الليبية، موضحا أن الزيارة تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة

في ليبيا.

وأوضح قزيط، أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وقيادات مما

يسمى بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وبين أن إعلان

القاهرة لحل الأزمة الليبية يؤكد على وحدة وسلامة الأراضي

الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن

ذات الصلة ، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8

يونيو الماضى، ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة ” برلين ” ،

والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ،

والأمنية ، والاقتصادية ) ، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي ،

استثماره لما انبثق عن مؤتمر ” برلين ” من توافقات بين زعماء الدول

المعنية بالأزمة الليبية.

وأكد أن إعلان القاهرة، استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( ” 5 +5

” ) بـ “جنيف” برعاية الأمم المتحدة ، وبما يترتب عليه إنجاح باقي

المسارات سياسية ، والأمنية ، والاقتصادية ).

وبين أن الإعلان أخذ في الاعتبار

أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج

المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن

الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية

والأمنية في البلاد، العمل على استعادة الدولة الليبية المؤسسات الوطنية مع تحديد

الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة

واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

