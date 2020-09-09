“بمطاري” للعمال المحتجين: حل مشاكلكم مع الجمعيات العمومية لشركاتكم

وجه فرج بمطاري، وزير المالية بحكومة فائز السراج، رسالة إلى العاملين المحتجين بالشركات العامة المتعثرة والشركات المنسحبة بأن الحلول الجذرية لهم بيد الجمعيات العمومية

لشركاتهم.

والتقى فرج بمطاري، عدداً من العاملين المحتجين بالشركات العامة المتعثرة والشركات المنسحبة لبحث مطالبهم.

وحسب صفحة الوزارة بفيسبوك، أوضح “بمطاري” الخطوات العملية المتخذة بشأن مستحقاتهم المالية وفقاً للدورة المستندية المعمول بها، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية للشركات المتعثرة هي بيد الجمعيات العمومية لتلك الشركات.

وقال إنه يدعم مطالب المحتجين من خلال إدارات وزارة الاقتصاد الفنية والتواصل مع اللجان الممثلة للعاملين بالشركات المتعثرة وبذل الجهد لإعادة تقييم تلك الشركات والوصول إلى حلول ناجعة بشأنها وفقاً لما تقتضيه التشريعات النافذة .