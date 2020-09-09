“نواب طرابلس” و “الهيئة الطرابلسية”: توسيع دائرة الاتفاق السياسي

استقبل “عامر عمران نصر”، النائب الأول لــــ”رئيس مجلس النواب في طرابلس”، رئيس وأعضاء الهيئه الطرابلسية، وناقش المجتمعون عدة نقاط تتعلق بكيفية توسيع دائرة المشاركة في الاتفاق السياسي لكافة أطياف المجتمع، بإشراك جميع شرائح المجتمع في اللقاءات والمباحثات السياسية، وأن تكون دائرة المشاركة المجتمعية مبنية على قاعدة عريضة لضمان تطبيق أي أتفاق يتوصل له الليبيون-حسب ما نشره نواب طرابلس في صفحتهم الرسمية.

و أكد “النائب الأول” على مساندة الهيئة الطرابلسية لدور “مجلس النواب في طرابلس” في مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي وكافة الهيئات الرقابية، أيضاً مناقشة تردي الخدمات داخل مدينة طرابلس وكيفية الضغط باتجاه حل جملة من المشاكل ، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.

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