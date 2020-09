شينكر: المشهد في ليبيا تحول إلى ما يشبه سورية ثانية

قال مساعد وزير

الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر أمس الأربعاء، أن الوضع في ليبيا معقد وأنه أصبح ما

يشبه بسوريا ثانية، مضيفا أنه يستحيل حسم

النزاع عسكريا.

وأضاف شينكر في

تصريح صحفي أن الوضع في ليبيا صعب مرجعًا ذلك إلى أن عديد اللاعبين في المشهد

الليبي عنيدون جدًا، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنه ووزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، يخصصان وقتا طويلا

للملف الليبي، كما أنه يبحث مع نظرائه البريطاني والفرنسي هذا الشأن بشكل مستمر.

وقال المسؤول الأميركي إن هناك مساعي أميركية لـإصلاح مهمة الأمم المتحدة

في ليبيا، مضيفا أنه سيتم تعيين مبعوث خاص للتعامل مع المفاوضات، في ليبيا، إضافة

إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد شينكر أن هناك الكثير من الجهود التي يبذلها الدبلوماسيون الأميركيون

والشركاء الأوروبيون والمزيد من ما وصفه بلي الأذرع لدفع حكومة الوفاق، والجيش

للانخراط بشكل مثمر في المفاوضات.

وأكد أنه من الصعب

التفاؤل حيال الوضع لكن هناك جهودا لتحقيق

ما وصفها بمكاسب صغيرة على الأرض.

