“اجتماع الأول”.. للجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية

بنغازي 10 سبتمبر 2020 (وال)- عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية في الحكومة الليبية، اجتماعها الأول لوضع آلية لعملها خلال المدة القادمة.

هذا وكانت اللجنة قد شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني رقم “129” لسنة 2020 م، للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية.

ويترأس اللجنة؛ وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضم في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي السيد محمد إدريس حسن، ومندوبين عن جهاز الإمداد الطبي السيد عبد الحميد بوزيد، والسيد جمال محمد.

كما تضم اللجنة في عضويتها؛ مندوب عن وزارة العدل السيد جاسر علي سالم، ومندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي ابن خيال.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؛ فإن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها، على أن تُحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي لسيد الرئيس الوزراء.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الأول؛ الانطلاق بالعمل في مختلف البلديات، من خلال التقصي وجمع المعلومات على مدار اليوم والساعة، حول أداء عمل المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات بشكل دوري، بما يُكفل إيجاد الخلل وتقويم الأداء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشكيل اللجنة؛ جاء عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة السيد عبد الله الثني الثاني من شهر سبتمبر الحالي في مدينة بنغازي، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.

وباشرت اللجنة اجتماعها الثلاثاء، باستدعاء رئيس مكتب الخدمات الصحية ببنغازي السيد ناصر الكاديكي، الذي قدم إفادته للمكتب؛ حول الوضع الصحي في البلدية والمؤسسات الطبية التابعة للمكتب.

وأكدت اللجنة أن عملها؛ ينصب تجاه تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته، بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وشددّت اللجنة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة؛ بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين. (وال- بنغازي) ر ت

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