73 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الخميس، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراص بأجدابيا تسلم 219 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 146 عينة وإيجابية 73 عينة.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا إلى 741 حالة.

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