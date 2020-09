الدرسي: السراج ومن خلفه الميليشيات المسلحة يحاولون إفشال الحوار في بوزنيقة

قال مجلس النواب إبراهيم الدرسي أمس الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ذاق حلاوة السلطة وليس من السهل أن

يسلمها.

وأضاف في تصريح صحفي أن السراج ومن خلفه المليشيات المسلحة، يحاولون بكل ما

أوتوا من قوة، إفساد مسارات الحوار في بوزنيقة المغربية، مضيفا أن تركيا تدفع في

هذا الاتجاه.

وبين أن هناك

تيارات داخل ما يسمى بمجلس الدولة تتصارع والكل يريدي أن يتحصل على كعكته من

الاتفاق القادم، والكل يريد أن يشارك في المرحلة القادمة.

وتابع الدرسي أن

السراج يشعر بالخطر الآن، ومن هذه التسهيلات يقترح أن تلتزم

قوات الوفاق عند منطقة سدرة أي قبل مصراتة بخمسين كيلومترا وهذا تطور كبير جدا، فالرجل

لا يتكلم عن سرت أو الجفرة، أيضا حديثه عن توزيع النفط والثروة والعائدات كأنه

يستبق مشاورات المغرب.

وأوضح عضو مجلس

النواب أن السراج وبعض النواب المنشقين اجتمعوا على إفشال حوار

بوزنيقة بوضع تنازلات قد تسيل لعاب الجيش وبعض الأطراف في شرق ليبيا، ودغدغة مشاعر

القاهرة بالحديث عن تأمين حدودها واتفاقات اقتصادية والتزام القوات ببعد كوبري

سدادة، إلا أن هذه الأمور تجري في وقت

يستمر في الضغط التركي بما يشير إلى وجود أزمة قادمة فيمن سيكون الجهة التي تحاور

من جانب الوفاق.

