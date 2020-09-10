البرلمان الأوربي يُشيدُ بجهود ومبادرة المغرب لإيجاد حل للأزمة الليبية

أشاد البرلمان الأوربي بجهود ومبادرة المملكة المغربية في استضافة ودعوة الأطراف الليبية للتحاور بالمغرب لإيجاد حل للنزاع الداخلي.

ونشر رئيس لجنة العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوربي “أندريو كوزولينو”، بياناً رسمياً يعبر فيه عن تقديره للمبادرة المغربية باستضافة الأطراف الليبية ببوزنيقة.

ونشر ذات المسؤول الأوربية الرفيع، في تغريدة على حسابه بتويتر، جملة عبر فيها عن أمله في أن تتمخض هذه المبادرة المغربية على نتائج إيجابية في سبيل إيجاد حل للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين الأطراف.

وتواصلت لثلاثة أيام ببوزنيقة جلسات الحوار الليبي التي كانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بين وفدي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في وقت لاحق اليوم الخميس.