بنغازي..وفاة ضابط شرطة من المشاركين في نقل “موتى كورونا”

نعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية-الأربعاء- رئيس وحدة التحقيق بقسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي النقيب عبدالسلام القناشي الذي وافاه الأجل المحتوم إثر إصابته بفيروس كورونا وهو من فريق العمل المشارك في نقل جثامين الموتى من مراكز الإيواء إلى المقابر.

وقالت مديرية أمن بنغازي في منشور لها على صفحتها الرسمية إنه ( من خلال عمل قسم شُرطة النجدة في مكافحة وباء كورونا وذلك في تضامن مع الاطقم الطبية في مستشفيات بنغازي وبالأخص مستشفي الــــــ 1200 برج الأمل وحيث أن قسم النجدة مكلف بنقل جثامين المتوفين من فيروس كورونا تعرض الفقيد للإصابة بالفيروس أثناء تأدية عمله مما أدى إلى وفاته).

يشار إلى أنه سبق للمديرية أن نوهت بإصابة عدد “3” ضباط من بينهم الفقيد ومجموعة من ضباط الصف والأفراد بالفيروس أثناء تأدية عملهم داخل مستشفى الـــ 1200 وخاصةً برج الأمل وأفادت المديرية حينها بأنه قد تم على الفور عزل المصابين، منهم من تم حجره في منزله ومنهم من تم حجره في داخل برج الأمل.

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