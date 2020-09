جلسات الحوار الليبي تستأنف الخميس في بوزنيقة بالمغرب

تُستأنف، اليوم الخميس، في المغرب جلسات الحوار الليبي بين وفدين يمثلان مجلس

النواب وما يسمى بمجلس الدولة، بهدف التوصل الى اتفاق بخصوص المناصب السيادية

وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وانطلقت هذه المشاورات يوم الأحد الماضي في منتجع “بوزنيقة”

السياحي جنوب العاصمة الرباط، حيث أكد ممثلو الوفدين أن المشاورات تجري في أجواء

ايجابية وأنه من المتوقع ان تتمخض عنها نتائج مرضية.

ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر،

بسبب تعثر مسار البحث عن مخرج للأزمة الليبية.

وعقب انتهاء جلسات أول أمس الثلاثاء، قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد

خليفة نجم إن المشاورات تسير بشكل إيجابي وبناء وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع

معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وأضاف إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسات اليوم الثالث أن الجميع يأمل في تحقيق

نتائج طيبة وملموسة.

ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي

استقبل الشهر الماضي كل من رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس

النواب عقيلة صالح.

وقال بيان للخارجية المغربية إن هذا الحوار يهدف الى تثبيت وقف إطلاق النار

وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد في بداية اللقاءات الليبية

الأحد الماضي أن الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم

مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة

الليبية.

