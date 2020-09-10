جامعة الدول العربية تطالب تركيا بسحب جميع قواتها من ليبيا

القاهرة-العنوان

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تركيا بوقف تدخلها في الشأن الليبي، وسحب جميع قواتها دون قيد أو شرط والتوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، خلال مؤتمر صحافي داخل مقر الجامعة في القاهرة، أن أنقرة تسعى إلى مكاسب على حساب العرب، مشددا على أن هناك ضيقا عربيا شديدا من تدخلها في ليبيا والشأن العربي عمومًا.

وكانت قد بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب “افتراضيا” حيث جرت مناقشة عدد من القضايا العربية الهامة، من تطورات الوضع في ليبيا.

ودانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.