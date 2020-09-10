مخيم نازحي تاورغاء في طرابلس..ظهور إصابة مؤكدة بـ”كورونا”

خاص/218

قال رئيس رابطة مفقودي وجرحى تاورغاء “محمد رضوان” لــ 218 إن (مخيم الفلاح 1)،لنازحي تاورغاء في مدينة طرابلس سجل ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يعمق جراح وآلام نازحي المدينة الموزعين على عدد من المدن الليبية الذين يواصلون حياة شاقة في الشتات رغم عودة أسر قليلة، بعد المصالحة وقرار العودة.

وسبق لــ 218 أن نوهت -بعد معلومات من مصادرها- بأن العائلات النازحة في طرابلس وترهونة وبني وليد لم يقدم لها أي مساعدة بخصوص إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة لعدم اهتمام الجهات المعنية بهم وبمأساتهم في مخيمات النزوح في غرب البلاد وشرقها.

يذكر أن العاصمة طرابلس وضواحيها ضمت في آخر إحصائية منذ عامين 7 مخيمات لنازحي تاورغاء هي مخيم طريق المطار ويضم 254 عائلة، مخيم الفلاح (1) 270 عائلة، مخيم الفلاح (2) 163 عائلة، مخيم جنزور 500 عائلة، مخيم السراج 25 عائلة، مخيم سيدي السائح 82 عائلة، مخيم الدعوة الإسلامية 70 عائلة.

ولاتزال معاناة ممن تبقى من نازحين لم يلتحقوا بالعائدين إلى تاورغاء مستمرة، من التهجير إلى الأزمات الناتجة عن غياب الدولة وأخيراً تهديد كورونا حيث يعيش النازحون في عدد من المدن والمناطق معاناتهم المستمرة منسيين من ملفات المسؤولين.

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