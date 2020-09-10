فرق الرصد ببنغازي تجدد المناشدة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

بنغازي-العنوان

شددت، الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، على الموطنين بالالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة المأتم والمناسبات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لتقديم الواجب والمواساة للحد من التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وناشدت الغرفة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار الجائحة، والتي من بينها المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو دعـكهما بالكحول، والاهتمام بتطهير الاسطح من حين لآخر، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي عند الاضطرار للتواجد في الأماكن المزدحمة.