المسماري: القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار ولن تتوانى عن صد أي هجوم

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن القوات المسلحة لن تتراجع محاربة الإرهاب، وأن رجال القوات المسلحة جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة التزمت بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على إعلان القاهرة، نافيًا بشدة التقارير التي تفيد بخرق القوات المسلحة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجري نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.

وأفاد أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، يوم الثلاثاء، من خلال عربات “غراد” في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة، مشيرًا إلى ذلك يُعد مناورة كثيرًا ما تقوم بها الميليشيات في تلك المناطق.

وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل مع من يتجاوز الخطوط الحمراء، وأنها على جاهزية للرد على أي هجوم محتمل.

وقال المسماري، أن صنف المدفعية والصواريخ بالقوات المسلحة استطاع إعادة صواريخ “R17” السوفيتية التكتيكية إلى الخدمة، وذلك في إطار عمليات التطوير التي تجريها القوات المسلحة لوحدات العسكرية.