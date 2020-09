دعا رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الخميس تركيا للتراجع والعودة للحوار محذرا اياها من إن لم تصل لاتفاق سنتوجه لمحكمة العدل الدولية

