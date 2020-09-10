«قشوط» لـ «الليبيين»: فكروا بعقلية «البزنس» وسوف تجدون حلا لأنفسكم

قال سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، “يا ليبيين يا سادة يجب تغيير العقلية وطريقة التفكير، ولازم تعرفوا أن نظام الإقتصاد الريعي، والتعويل على إيرادات النفط كدخل أساسي يومي متمثل في المرتبات؛ هو أمر مخزي يجعل منكم شعب متخلف عن العالم ويجلب لكم شللا في تنوع الأنشطة الاقتصادية وتنوع الدخل وأبسط كبوة أو أزمة”، على حد قوله.

وطرح «قشوط»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مثالا على ذلك أن “إنشاء الموانئ والمطارات الضخمة التي تدر المليارات مقابل تقديم خدمات لمليار و300 مليون نسمة في أفريقيا كمثال”. بحسب تعبيره.

وأوضح أنه إذا “لم يكن لديكم عقلية رجال أعمال وتفكير اقتصادي والبزنس، لا يمكن لمخيلتكم أن تصل إلى هذه القناعة”، مستطردًا: “فكروا بعقلية البزنس وسوف تجدون حلا لأنفسكم”، وفقًا لكلامه.