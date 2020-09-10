نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الخميس

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس:-

تحذير: لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والريح براني سرعته ما بين (5 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين ) 0.50-1.25) متر.

البحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (29) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على ساحل سرت.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والريـح شرش إلى بحري سرعته ما بين (05- 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويتراوح ما بين (1.25-2.25) متر على باقي الساحل.

البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل ودرجة حرارة سطح البحر (29) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.