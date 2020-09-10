الاتحاد الأوروبي يرفع أسماء عقيلة وبوسهمين والغويل من قائمة العقوبات

نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق نوري بوسهمين و رئيس حكومة الإنقاذ الوطني سابقا خليفة الغويل من قائمة العقوبات.

وبحسب ما أكده ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب مجلس النواب دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي رئيس البرلمان على القائمة السوداء منذ عام 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي إنهم يتجهون نحو رفع اسم صالح من العقوبات لإرسال مؤشر إلى ‘المفسدين’ في إشارة إلى معرقلي مسارات الحوار السلمي مؤكدا أن الجميع الآن بات يتحدث إليه.

الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضا رفع اسم ورئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق نوري بوسهمين و خليفة الغويل الذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني، ونقلت رويترز عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قوله إن هناك فرصة سانحة الآن أمام الاتحاد الأوروبي للتحرك، مضيفا أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل سريع للأزمة الليبية لإدراك مدى قرب ليبيا وأهميتها .

وعلى ما يبدو فإن القوى الأوروبية وبعد شهور من التقاعس باتت تعي ضرورة اضطلاعها بدور محوري لحل الملف الليبي في ظل قرب مسارات الهجرة في ليبيا من الشواطئ الأوروبية إضافة إلى ما تمتلكه من إمدادات الطاقة.

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