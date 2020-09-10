«السباعي» من إسطنبول: «الجامعة العربية» تخصصها إدانة التدخل التركي فقط

هاجم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، جامعة الدول العربية بعد إدانتها للتدخلات التركية في الدول العربية.

وقال السباعي، الذي يقيم في إسطنبول بتركيا، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الجامعة العربية تخصصها إدانة التدخل التركي في البلاد العربية فقط”.

وشارك السباعي، المعروف عنه تأييده للغزو التركي، ومهادنته للمليشيات المسلحة، منشور لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، حاولت خلاله دس السم في العسل حول الجامعة العربية بعد إدانتها للتدخلات التركية في البلاد العربية.

واجتمعت أمس الأربعاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية، برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، وعقب نهاية الدورة أصدرت الجامعة بيانا أدانت فيه التدخلات التركية في الدول العربية.