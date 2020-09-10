قائد أفريكوم والسفير الأمريكي لدى ليبيا يبحثان قضايا أمنية رئيسة مع النمروش

ليبيا – التقى قائد الجيش الأمريكي في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند خلال زيارته لتونس أمس الأربعاء سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، لمناقشة التطوّرات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وخلال الاجتماع، تحدّث الاثنان عبر دوائر الفيديو المغلقة بحسب المكتب الإعلامي التابع للسفارة مع وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش الذي عُيّنَ مؤخرًا، لتأكيد دعم الولايات المتّحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

ونقل الجنرال تاونسند والسفير نورلاند دعم الولايات المتّحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوّات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.

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