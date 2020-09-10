واشنطن: “العناد” يُعقّد أزمة ليبيا.. والوفاق والجيش تحت “الضغط”

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن مساعٍ حثيثة تبذلها واشنطن مؤخراً لـ”إصلاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا”؛ مجدداً التأكيد على ألّا حل عسكري للصراع القائم في ليبيا.

وقال “شينكر”: أطراف النزاع الليبي “عنيدة جداً” وهو ما يُعقّد من المشهد ويجعل الوضع صعباً في ليبيا. وأضاف، خلال حوار أجراه مع “معهد بروكينغز”: البلاد على مشارف التحوّل إلى سوريا ثانية.

وتعليقًا على احتمالات انخراط طرفي النزاع في أي حلول مُرتقبة؛ قال مساعد وزير الخارجية الأميركي: هناك الكثير من الجهود التي يبذلها الدبلوماسيون الأميركيون والشركاء الأوروبيون، إضافة إلى المزيد من “لي الأذرع” لدفع حكومة الوفاق والجيش الوطني للانخراط بشكل مثمر في المفاوضات.

وأكد “شينكر” أنه يقضي وقتاً طويلاً إلى جانب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو لبحث ملف الأزمة الليبية، إضافة إلى المباحثات المستمرة التي يُجريها مع نظيريه البريطاني والفرنسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية