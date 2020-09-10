بشير السويحلي: الذين قفزوا لجمع الغنائم والمناصب يكررون سيناريو ما بعد «فجر ليبيا»

رأى بشير السويحلي، نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، أنه أصبح من الصعب التعليق على ما أسماه «الفوضى السياسية» الحاصلة الآن.

وقال «السويحلي» في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “والله فعلا أصبح صعب جدًا التعليق على الفوضى السياسية الحاصلة الآن”.

وأضاف “لكن يجب القول إن من يتحمل المسؤولية عن هذا وبدأه، هو الطرف الذي قفز كعادته، أول ناس لجني الغنائم والمكاسب والسلطة والمناصب”.

وتابع نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق “ما حدث تكرار واضح لسيناريو ما بعد فجر ليبيا. الانتهازية والتنازل فقط للبقاء في المشهد”.