بن شرادة: الشعب الليبي يرى استحالة نجاح أيّ حلّ سياسي في البلاد دون مصر

ليبيا- قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ الدولة المصرية لها دور رئيس ومحوري لحلّ الأزمة الليبية، مؤكّدًا أنّ التيار الوسطي في غرب ليبيا يضمّ أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وشخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة.

بن شرادة أكّد في تصريحات خاصّة لصحيفة “اليوم السابع” أنّ الشعب الليبي يرى استحالة نجاح أيّ حلٍّ سياسي في ليبيا دون مصر، موضّحًا أنّ الوفد الليبي حضر للقاهرة للتعرّف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاصّ.

وبيّن أنّ الشعب الليبي يريد أن تكون القاهرة حاضرة في المشهد الليبي بشكل كامل، لافتًا إلى أنّ الشعب يتطلّع لدور مصري أكبر لحلّ أزمة ليبيا ومعالجتها؛ خاصّة أنّ مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وجغرافيا واحدة.

ونوّه إلى دور مصر المهمّ في الأحداث الحالية في ليبيا والتي لا يمكن إقصاؤها، لافتًا إلى أنّ من الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة أعضاء مجلس النواب محمد الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وعبد الله اللافي. ومن مجلس الدولة سعد بن شرادة، وأبوالقاسم قزيط، وعبد الله جوان. ومن الشخصيات المستقلّة حسن شابا، وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية مصراتة.

كما اختتم قائلًا: إنّ جدول الأعمال حول اللقاءات بوزارة الخارجية المصرية، ومسؤول اللجنة الخاصّة بالملف الليبي، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطوّرات الأوضاع في ليبيا.

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