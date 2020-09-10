«حسن شابه» من القاهرة: التحالف «المشري الإخواني» يلفظ آخر أنفاسه و«المصالحة» سبيلنا لإنقاذ الوطن

قال القيادي بمدينة مصراتة حسن عبدالله علي شابه، إن “جبهة التحالف المشري الإخواني تلفظ أنفاسها الأخيرة!”، لافتا “وسيدفن الليبيون العشرية السوداء لحكمهم!”.

وأضاف «شابه»، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “ومن القاهرة نرسل لكم سلامات وتحيات الحكومة المصرية والشعب المصري أن الفرج قريب وأن عودة التآخي والمحبة بين الأشقاء والمصالحة الجامعة هي السبيل لإنقاذ الوطن”.

جدير بالذكر أن مصدر دبلوماسي مطلع كشف لـ «الساعة 24» أن الوفد الموالي لحكومة الوفاق الذي يضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري ونشطاء من المنطقة الغربية بينهم قيادات ونشطاء سياسيين من مصراتة و«الكتيبة 301»، سوف يلتقون مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في القاهرة، اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن الوفد يضم كلًا من: «أبوبكر سعيد» و«أيمن سيف النصر» و«سعد بوشاردة» و«حسن شابه» و«بلقاسم قزيط» و«عبدالله جوان» و«عبدالله اللافي» و«فهيم بن رمضان» و«محمد الرعيض».