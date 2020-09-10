مجلس الدولة ينفي وجود علاقة أو تنسيق مباشر بين ما يجري في القاهرة والمغرب

ليبيا – قال المتحدّث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد الناصر إنّ أجواء من التفاؤل سيطرت على اللقاءات بين الطرفين، الأمر الذي استدعى تمديدها حتى يوم الخميس، مشيرًا إلى أنّ اللقاء تمهيدي وتشاوري، ويهدف إلى خلق أرضية ينطلق منها حوار جنيف الذي سينعقد قريبا.

الناصر كشف في تصريح خاصّ لموقع “عربي21” أنّ التباحث بين الطرفين جرى حول تحديد آليات اختيار المناصب السيادية في ليبيا، وهي: (محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد)، مشدّدًا على أنّه تم الاتفاق على المعايير التي تحدد شغل هذه المناصب، نافيًا في الوقت ذاته طرح أسماء لشغل هذه المناصب.

وفي تعليقه على زيارة وفد من طرابلس بينهم أعضاء في مجلسي الدولة والرئاسي للقاهرة، نفى الناصر وجود علاقة أو تنسيق مباشر بين ما يجري في القاهرة والمغرب، لافتًا إلى أنّ الحوار الرئيسي والأساسي هو حوار جنيف المرتقب.

كما رحّب المتحدث بأيِّ حوار في أيِّ دولة يمكن أن يساعد في إذابة الجليد بين الأطراف والدفع بالعجلة السياسية في البلاد بعيدًا عن العمليات القتالية التي يتمنّى الجميع ألا تعود مجدّدًا.

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