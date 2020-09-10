قزيط: وفد القاهرة سيطّلع على وجهة النظر المصرية ضمن جهود حل الأزمة بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، إن الوفد الذي وصل إلى القاهرة، أول أمس الثلاثاء، سيطّلع على وجهة النظر المصرية في ما يجري من جهود لحل الأزمة الليبية.

قزيط أوضح، الذي يُعد أحد أعضاء الوفد الذي وصل إلى القاهرة في تصريح خاص لـ”عربي21″، أن ذلك يأتي في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أعُلن مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

وواصل “نحاول تخفيف حدة الصراع واسترجاع أكبر قدر من القرار السيادي داخل البيت الليبي، لافتًا إلى وجود تطورات اعتبرها “مهمة جدًا” مدفوعة بإرادة أمريكية ترى أن الحرب تعني مزيدًا من النفوذ الروسي”.

ووصل إلى القاهرة، أول أمس الثلاثاء، وفد ليبيّ يضم عددا من أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، لبحث حلول إنهاء الأزمة الليبية.

وضم الوفد كلاً من: “أبوبكر سعيد، أيمن سيف النصر، سعد بن شرادة، حسن شابه، بلقاسم قزيط، عبدالله جوان، عبدالله اللافي، فهيم بن رمضان، محمد الرعيض، التهامي الجطلاوي”.

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