بن شرادة: مصر لها دور رئيسي ومحوري في حل الأزمة الليبية

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الشعب الليبي يرى استحالة نجاح أي حل سياسي في ليبيا من دون مصر.

وقال بن شرادة في تصريحات لـ”اليوم السابع المصرية”، :”إن الدولة المصرية لها دور رئيسي ومحوري لحل الأزمة الليبية”، لافتا إلى أن الوفد الليبي حضر للقاهرة للتعرف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص، وأن الشعب الليبي يريد أن تكون القاهرة حاضرة في المشهد الليبي بشكل كامل.

وأوضح بن شرادة، أن التيار الوسطى في غرب ليبيا يضم أعضاء مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة وشخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة.