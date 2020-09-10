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قضية فساد تهز ديوان المحاسبة.. ومطالبة بتحقيقات موسعة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من القائم بمكتب أعمال النائب العام البدء بعملية تحقيق مصاحبة لإجراءات الديوان المعنية بمساءلة أحد أعضائه بعد تورطه في شبهة فساد مرتبطة بعملية ابتزاز وطلب رشوة.

وقال شكشك في رسالته الموجهة لمكتب النائب العام والتي اطّلعت 218 على نسخة منها إن الديوان رفع الحصانة عن العضو المتورط  لإتاحة المجال للبدء بالتحقيق معه وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

واعتبر رئيس ديوان المحاسبة أن مشاركة مكتب النائب العام المختص في التحقيقات الجنائية تعد خطوة مهمة لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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