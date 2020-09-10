قضية فساد تهز ديوان المحاسبة.. ومطالبة بتحقيقات موسعة

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من القائم بمكتب أعمال النائب العام البدء بعملية تحقيق مصاحبة لإجراءات الديوان المعنية بمساءلة أحد أعضائه بعد تورطه في شبهة فساد مرتبطة بعملية ابتزاز وطلب رشوة.

وقال شكشك في رسالته الموجهة لمكتب النائب العام والتي اطّلعت 218 على نسخة منها إن الديوان رفع الحصانة عن العضو المتورط لإتاحة المجال للبدء بالتحقيق معه وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

واعتبر رئيس ديوان المحاسبة أن مشاركة مكتب النائب العام المختص في التحقيقات الجنائية تعد خطوة مهمة لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة.

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