كواليس لقاء الوفد الليبي مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي بالقاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

10 September, 2020

كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماع الوفد الليبي المقرب من الوفاق، مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، بالقاهرة، سيناقش مستجدات الوضع في ليبيا بما في ذلك الملفات السياسية والعسكرية.

وبحسب ذات المصادر، فأنه من المقرر أن ينقل الوفد إلى المسؤولين المصريين رغبته في لعب القاهرة لدور الطرف الوسيط للتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما سيطالب بدور مصري فاعل في المنطقة الغربية لليبيا.

هذا ويعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعا للوفد الليبي المقرب من حكومة الوفاق مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، حيث نقلت العربية الحدث، عن مصادرها، أن وفد وساطة الوفاق سيلتقي مسؤولين مصريين حول ملفات الأزمة الليبية، ومن المقرر أن يقدم الوفد رؤيته للجنة المصرية حول توحيد المؤسسات الليبية.

وأكدت ذات المصادر، أن هناك تأكيد مصري على وقف نقل المرتزقة والميليشيات المسلحة إلى ليبيا.