“الرصد والتقصي” ببنغازي تناشد المواطنين باتباع الإرشادات الصحية لمكافحة كورونا

طالبت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا

ببنغازي، كافة الموطنين بالالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة المأتم

والمناسبات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لتقديم الواجب والمواساة للحد

من التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما ناشدت الغرفة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتقليل

من انتشار فيروس كورونا، والتي من بينها المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو

دعـكهما بالكحول، والاهتمام بتطهير الأسطح من حين لآخر، والالتزام بارتداء الكمامة

والتباعد عند الاضطرار للتواجد في الأماكن المزدحمة، مؤكدة أن تقيّد المواطنين بهذه

النصائح والإرشادات يساهم بدرجة كبيرة في السيطرة على الجائحة.

