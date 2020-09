الأمم المتحدة: تركيا تنتهك قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، الخميس، أن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائيًا، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة لأطراف الأزمة الليبية هناك.

وأكد التقرير أن تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن تركيا قامت بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

