بتهمة الابتزاز وطلب رشوة.. ديوان المحاسبة يرفع الحصانة عن أحد موظفيه ويُحيله للتحقيق

أعلن ديوان المحاسبة رفع الحصانة عن أحد موظفيه وإحالته للتحقيق بتهمة الابتزاز وطلب رشوة.

وأكد الديون في

بيان له، اليوم الخميس، أن رئيس الديوان خالد شكشك قام باتخاذ كافة الإجراءات

القانونية من تشكيل لجنة تحقيق ومباشرة الاستدلال وضبط وإثبات الواقعة، ومن ثم

إحالتها إلى مكتب النائب العام بعد رفع الحصانة عن المشتبه فيه.

ودعا شكشك، المواطنين

والشركات والمؤسسات الذين يتعرضون لحالات ابتزاز أو طلب رشوة أو مساومة للحصول على

حقوقهم ومستحقاتهم بأن لا يرضخوا للفاسدين وأن لا يترددوا في التبليغ عما تعرضوا

له لاتخاذ الإجراءات القانونية.

