أفادت مصادر صحفية، الخميس، أن المفاوضات مستمرة بين أطراف الصراع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأوضحت الصادر أن هناك عدد من النقاط الخلافية التى يتباحث حولها أطراف الصراع الليبي، مشيرة إلى أن تلك النقاط تتعلق بالمناصب السيادية السبعة، و تركيبة المجلس الرئاسي وخفض اعدادهم.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التوافق بخصوص خمسة مناصب حتى الآن داخل الحكومة.

ويذكر أنه تم تعليق المحادثات يوم الأربعاء قبل استئنافها اليوم الخميس

The post خلافات بين الأطراف الليبية في المغرب حول المناصب السيادية السبعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24