سيالة يطالب باستئناف تصدير النفط عبر كافة الحقول

اعتبر وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير

المعتمدة محمد سيالة، أن المجلس الرئاسي لـ”الوفاق” يسعى جاهدًا لمدنية الدولة

وما اعتبره تقريبًا بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعوته لإجراء انتخابات رئاسية

وبرلمانية في مارس المقبل.

وطالب

سيالة، باستئناف تصدير النفط عبر كافة الحقول، وأن تتم عملية التصدير تحت سيطرة مؤسسة

النفط، مع إيداع عوائد التصدير في حساب خاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى العمل على وضع ترتيبات

سياسية جامعة وفق مخرجات برلين.

