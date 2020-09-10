مستجدات المفاوضات الليبية في المغرب.. وترقب للبيان الختامي

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الليبي المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي مجلس النواب والدولة.

وبحسب ما نقلته العربية الحدث عن مصادرها، فأن هناك تقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن عدد من المسائل العالقة في الأزمة.

وأفادت ذات المصادر، أن الأطراف الليبية توافقت على منصب محافظ المصرف المركزي، كما تم الاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي، ما يفتح الباب لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، مشيرة إلى هناك ترقب لإصدار بيان ختامي مساء اليوم الخميس يمثل توافقا بين الوفدين.