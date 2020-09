أكد

رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تملك ما يكفي من القوانين اللازمة

لنشر الاستقرار، ومنع تكرار ما أسماها بـ”خيارات أوكرانيا وليبيا وسوريا”.

وأوضح

لوكاشينكو، أن بلاده لديها ما يكفي من التشريعات والقوانين لإنقاذها حتى لا تتكرر خيارات

أوكرانيا وليبيا وسوريا وما إلى ذلك، مطالبًا عناصر الهيئات الأمنية، بالعمل وفق القانون.

وتشهد

روسيا البيضاء احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية

إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي فاز فيها لوكاشينكو،

الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة،

سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي، حوالي 10% من الأصوات.

The post على خلفية الاحتجاجات بروسيا البيضاء.. لوكاشينكو: لا نريد تكرار خيارات ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24