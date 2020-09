على خلفية أوسكار ليبيا.. أبوسبيحة: 22 ساعة انقطاعًا للكهرباء وأموالنا تصرف في سخافات باسم الثقافة

أعرب رئيس

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبوسبيحة، عن حزنه

على ما آلت إليه الأحوال في البلاد، وإهدار أموال الليبيين على ما وصفه بـ”سخافات

باسم الثقافة”، في إشارة إلى مهرجان “أوسكار ليبيا” الذي أقيم قبل أيام في تونس،

وذلك على الرغم من الأزمات التي تعيشها ليبيا وعلى رأسها انقطاع الكهرباء.

وسخر أبوسبيحة،

في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من عودة الكهرباء بعد غيابها

أكثر من 22 ساعة متواصلة وفى درجة حرارة تزيد على 40 مئوية وانقطاع الاتصالات وسط صرف

الأموال في ليالي مجون في فنادق تونس الفارهة على سخافات باسم الثقافة، لا تمُت

للفن ولا للثقافة بصلة.

وتابع: أنه “بالرغم

من انتشار هذا الحدث عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يسمع أي استهجان أو

اعتراض من التنظيمات الإسلامية سواء الإخوان المسلمين أو السلفية، لأن هذا الأمر

يعد مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويعتبر فسوقًا، وكل من موله وشجعه من المسئولين

يدخل في هذا الحكم.

