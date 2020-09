الغرياني: “الرئاسي” تنصل من وعود الإصلاح و التغيير

اعتبر المُفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن حكومة الوفاق غير

المعتمدة تنصلت من تنفيذ وعودها بالإصلاح والتغيير التي أطلقتها تزامنًا مع المظاهرات

التي اندلعت في معظم مدن ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب تردي الأوضاع وسوء الأحوال

المعيشية.

وأكد الغرياني، أن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، وَعَد بالإصلاح عندما اندلعت المظاهرات، ووعد بالتغيير الوزاري ومحاربة

الفساد، مؤكدًا أن وعود الإصلاح صدرت عندما حدث ضغط شعبي، ثم خمدت كأن شيئا لم يكن،

متسائلاً: “أين التغيير الوزاري وأين الإصلاح، نحن لم نر شيئا بعد، والوعود ذهبت

أدراج الرياح، وكانت حبرا على ورق، وهذا لا يبشر بخير”.

وقال الغرياني، إن الأزمات اشتدت في ليبيا وشملت كل مجالات الحياة،

مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء في اليوم الواحد وصل إلى 20 ساعة، والسيولة اختفت من

المصارف، وأزمة كورونا تحصد الأرواح وليس هناك معدات ولا أماكن كافية للإيواء، فيما

تستغل “الوفاق” أزمة كورونا في قرارات لحظر التجول العشوائي حسب الحاجة.

