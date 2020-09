خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر مما

يسمى بمجلس الدولة أن نفي المجلس زيارة وفد منه إلى القاهرة “مناورة سياسية”.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن هذه المناورة التي يقودها خالد المشري تهدف لعدم الاعتراف بمخرجات اجتماعات وفد المجلس في القاهرة.

وأضاف المصدر

الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مستجدات تقريب

وجهات النظر ودعم التوافقات للإسراع في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأشار المصدر

أنه رافق ما يسمى بوفد مجلس الدولة خلال الزيارة أعضاء من مجلس النواب الموازي،

وقادة عددا من كتائب عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

وأكد المصدر أنه

سيلتقي بعد قليل بأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا وعددا من الوزراء المصريين.

>

The post مصدر لـ” ليبيا 24″: نفي ما يسمى بمجلس الدولة وصول وفده للقاهرة ” مناورة سياسية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24