«مكافحة الأمراض»: 477 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 91 مصابا، في حين توفى 15 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأجري التحليل لـ 2695 عينة موزعة علي النحو التالي: 1376 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و201 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و185 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و340 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و89 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 9 عينات بكل من مختبر فرع المركز تازربو ومختبر فرع المركز الكفرة، و38 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، و7 عينات من مختبر فرع المركز طبرق، وعينتين في مختبر فرع المركز غريان، و15 عينة في مختبر فرع المركز غدامس، و24 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 20 ألفا و939 حالة، منها 18 ألفا و180 نشطة، وألفين و420 متعافا، بينما توفى 339 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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