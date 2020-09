دي مايو : سيتعين على إيطاليا التعامل مع الوجود التركي في ليبيا خلال الفترة المقبلة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، أن الوجود التركي في ليبيا هو نتيجة الدعم العسكري القوي الذي كانت أنقرة ترغب في ضمانه لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحفية، أن بلاده لم ترغب في اتخاذ طريق التدخل العسكري في ليبيا وذلك تماشياً مع دستورها وقيمها، مضيفاً أنه كان الخيار الصحيح، مشددا على أنه سيتعين على إيطاليا التعامل مع الوجود التركي المتزايد في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار دي مايو إلى أنه لا يعتقد أن هذا يغير الدور الإيطالي في ليبيا، موضحا أنه يجب المحافظة على حوار واضح مع أنقرة دفاعًا عن مصالح إيطاليا الوطنية، لافتا إلى أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا تعد فرصة مهمة للاتحاد الأوروبي ليكون له دور رائد في ليبيا ووسط المتوسط، وذلك من أجل السلام والاستقرار وحماية القانون والشرعية الدولية.

