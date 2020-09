أعلنت مصادر صحفية، الخميس، انه تم التوافق على توزيع سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة خلال محادثات أطراف الصراع الليبي في المغرب .

