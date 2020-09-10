ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 September, 2020

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،فايز السراج ،تعيين الكاتب و الاعلامي محمد بعيو، في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

كما سبقه بالقرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.

ومنح القرار للؤسسة تنفيذ الخطط والسياسة العامة للدولة في مجال الإعلام ولها على الأخص ما يلي:

– اقتراح وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية والتطوير الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها وميزانيتها

في اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالعمل الإعلامي الوطني ووضع وتطبيق المعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي بجميع وجوهه واتخاذ كل ما يلزم للرفع من مستوى كفاءته وأدائه والمساهمة في تأمين المناعة الوطنية وتحصين الدولة والمجتمع.

– إصدار التراخيص والأذونات اللازمة لمزاولة العمل الإعلامي ، وتنظيم منح الترددات الإذاعية الأرضية والفضائية ووضع الضوابط الكفيلة بمنع الفرسة والتعدي على الحقوق الأدبية ، واقتراح لوائح واسعار

الإنتاج الإعلامي لاعتمادها من مجلس الوزراء.

– تنفيذ السياسات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي في المجالات الاعلامية وتنظيم الشراكة والتعاون مع

القطاع الإعلامي الخاص.

يخضع لتبعية المؤسسة الليبية للإعلام الجهات التالية :

1 الهيئة العامة للصحافة

2 وكالة الأنباء الليبية

3 مركز الإعلام الجديد

4 قناة ليبيا الوطنية

5 قناة ليبيا الرسمية

6 قناة ليبيا الفضائية “تلفزيون ليبيا”

7 قناة ليبيا الرياضية

8 قناة الشبابية

9 راديو الشبابية

10 راديو ليبيا

11 راديو الشروق

12 إذاعة القرآن الكريم

13 قناة ليبيا الإخبارية

14قناة ابرارن الأمازيغية

15 قناة الهداية

16 مركز البحوث والدراسات الإعلامية

17 أي جهة أخرى تتبع الهيئة العامة للإعلام