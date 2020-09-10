ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، أغلبها في طرابلس، بواقع 164 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 56 حالة، ثم زليتن بـ37 حالة، و36 حالة في كل من أجدابيا وباطن الجبل، و28 حالة في مصراتة، و18 حالة في كل من جنزور وغريان، و7 حالات في كل من تازربو جادو، و6 حالات في كل من الكفرة ومزدة والزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 5 حالات في كل من وادي عتبة وسرت وغدامس، و4 حالات في كل من الزنتان وطبرق وأوباري والنواحي الأربعة، و3 حالات في بنت بية، وحالتين في كل من الواحات والشاطئ والغريفة وسبها ودرج وقصر الأخيار، وحالة في كل من العوينية وغات والأصابعة ورقدالين والعواتة وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 91 مصابا، موزعين بواقع 34 حالة في الأصابعة، و23 حالة في مصراتة، و11 حالة في الرجبان، و7 حالات في زليتن، و6 حالات في الزنتان، و3 حالات في كل من سبها والخمس، وحالتين في تازربو، وحالة في كل من غريان وطبرق.

بينما توفى 15 آخرين: 5 حالات في غريان، وحالتين في كل من الواحات والكفرة، وحالة في كل من بني وليد وفسانو وسرت ومصراتة والخمس والعجيلات.

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