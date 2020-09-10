“الوطني لمكافحة الأمراض”: إصابة 477 حالة بفيروس كورونا وشفاء 91 ووفاة 15

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.

وأوضح المركز الوطني في تحديثه اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد أن الـ (2695) عينة موزعة علي النحو التالي:

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1376) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (201) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (185) عينة

4 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (340) عينة

5 – مختبر فرع المركز سبها عدد (89) عينة

6 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

7 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (9) عينة

8 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (38) عينات

9 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (7) عينة

10 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (9) عينة

11 – مختبر فرع المركز غريان عدد (2) عينة

12 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (15) عينة

13 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (24) عينة

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 92 حالة جديدة

– عدد 72 حالة مخالطة

2- رقدالين:-

– عدد 1 جديدة

3- العواتة :-

عدد 1 مخالطة

4- سواني بني آدم:-

عدد 1 جديدة

5- جادو :-

عدد 7 جديدة

6- غدامس :-

عدد 5 مخالطة

7 – درج:-

عدد 2 جديدة

8 – غريان:-

عدد 12 جديدة.

عدد 6 مخالطة

9 – قصر الأخيار:-

عدد 2 جديدة

10 – جنزور:-

عدد 12 جديدة

عدد 6 مخالطة

11- النواحي الأربعة :-

عدد 4 جديدة.

12 – الأصابعة :-

عدد 1 جديدة

13 – الزاوية الغرب:-

– عدد 3 جديدة

عدد 3 مخالطة

14- باطن الجبل:

عدد 2 جديدة

عدد 34 مخالطة

15 – مزدة :-

عدد 2 مخالطة

عدد 4 جديدة

16 – زليتن

عدد 9 جديدة

عدد 28 مخالطة

17- مصراتة :-

عدد 28 مخالطة

18- سبها

عدد 2 مخالطة

19- أوباري

عدد 4 جديدة

20- غات

عدد 1 جديدة

21- بنت بية

عدد 3 جديدة

22- الغريفة

عدد 2 جديدة

23- وادي عتبة

عدد 5 مخالطة

24- الشاطئ

عدد 2 جديدة

25- اجدابيا

عدد 11 مخالطة

عدد 25 جديدة

26- طبرق

عدد 4 جديدة

27- الكفرة

عدد 5 جديدة

عدد 1 مخالطة

28- بنغازي

عدد 56 جديدة

29- الواحات

عدد 2 مخالطة

30- سرت

عدد 5 جديدة.

31 – الزنتان

عدد 4 مخالطة.

32 – العوينية

عدد 1 جديدة

33 – تازربو

عدد 3 مخالطة

عدد 4 جديدة

وأشار البيان إلى تفاصيل الـ (91) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 2 في تازربو

2 – عدد 34 في الأصابعة

3- عدد 1 في غريان

4- عدد 3 في سبها

5- عدد 11 في الرجبان

6- عدد 23 في مصراتة

7- عدد 1 في طبرق

8- عدد 3 في الخمس

9- عدد 7 في زليتن

10- عدد 6 في الزنتان

وأوضح البيان أن تفاصيـل الــ ( 15 ) حالات الوفاة:

– عدد 1 في بني وليد

– عدد 1 في فسانو

– عدد 2 في الواحات

– عدد 1 في سرت

– عدد 1 في مصراتة

– عدد 1 في الخمس

– عدد 5 في غريان

– عدد 1 في العجيلات

– عدد 2 في الكفرة

وبين بيان المركز الوطني أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 20,939، والحالات النشطة 18,180، والمتعافين 2,420، والوفيات 339.