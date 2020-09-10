هذه نتائج لقاء أمن السواحل بالمندوب الأمني للسفارة الإيطالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
10 September, 2020
التقى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري بالمندوب الأمني للسفارة الإيطالية بليبيا “أنطونيو فاتيكوزو” ومنسق إدارة الهجرة غير الشرعية بالسفارة “دافيدي جيتسي، وبحضور رئيس مكتب العمليات البحرية بالإدارة وعن إدارة العلاقات والتعاون الدولي عقيد “يوسف بيشي” مسؤول الملف الإيطالي.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بحث آخر المستجدات بخصوص الزوارق البحرية (P301-P300) المتواجدة بمقر شركة الصيانة في ميناء بنزرت بتونس وناقش الترتيبات المتخذة لتذليل كل الصعوبات من أجل دخول لجنة الاستلام واللجنة الفنية إلى تونس.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لأمن السواحل ستتسلم خلال الفترة القادمة الزورقين التابعين لها وذلك عقب اكتمال فترة صيانتهما بعد أن يتم الكشف عليهما من قبل لجنة فنية متخصصة من الإدارة، ليتم تشغيلهما لحماية السواحل الليبية وفق المهام المناطة بالإدارة العامة لأمن السواحل.
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