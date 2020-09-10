هذه نتائج لقاء أمن السواحل بالمندوب الأمني للسفارة الإيطالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

التقى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري بالمندوب الأمني للسفارة الإيطالية بليبيا “أنطونيو فاتيكوزو” ومنسق إدارة الهجرة غير الشرعية بالسفارة “دافيدي جيتسي، وبحضور رئيس مكتب العمليات البحرية بالإدارة وعن إدارة العلاقات والتعاون الدولي عقيد “يوسف بيشي” مسؤول الملف الإيطالي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بحث آخر المستجدات بخصوص الزوارق البحرية (P301-P300) المتواجدة بمقر شركة الصيانة في ميناء بنزرت بتونس وناقش الترتيبات المتخذة لتذليل كل الصعوبات من أجل دخول لجنة الاستلام واللجنة الفنية إلى تونس.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لأمن السواحل ستتسلم خلال الفترة القادمة الزورقين التابعين لها وذلك عقب اكتمال فترة صيانتهما بعد أن يتم الكشف عليهما من قبل لجنة فنية متخصصة من الإدارة، ليتم تشغيلهما لحماية السواحل الليبية وفق المهام المناطة بالإدارة العامة لأمن السواحل.