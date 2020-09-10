ميناء بنغازي: دخول أكثر من 1900 سيارة قادمة من أوروبا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينة محملة بعدد 1908 سيارة قادمة من أوروبا.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي مغادرة سفينة نقل السيارات (سلڤر صن) بعد تفريغ كامل حمولتها من السيارات وعددها 1908 سيارة قادمة اوروبا كما رست بميناء بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية عدة سفن تجارية منها السفينة( نينا اف ) المحملة بعدد 133 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأشار الشهيبي إلى دخول السفينة (ڤيكتوريا) وعلى متنها عدد 196 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة( ألوبو) وعلى متنها 77 حاوية بضائع وسلع مختلفة والسفينة (إيجي فيوتشر) وعلى متنها 417 حاوية تحوي سلع وبضائع مختلفة.