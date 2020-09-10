«الثني» يطلع على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ويبحث أوضاع النازحين والمهجرين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتورة فتحية علي حامد.

وبحث “الثني” مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.

كما بحث رئيس الحكومة، أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا للمنطقة الشرقية، إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدوثها لا قدر الله.

من جهة أخرى، ناقش “الثني” مع الوزيرة آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.