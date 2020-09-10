«الثني» يطلع على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ويبحث أوضاع النازحين والمهجرين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتورة فتحية علي حامد.
وبحث “الثني” مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.
كما بحث رئيس الحكومة، أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا للمنطقة الشرقية، إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدوثها لا قدر الله.
من جهة أخرى، ناقش “الثني” مع الوزيرة آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.
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