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«السراج» يعين عماد الطرابلسي نائبا لجهاز المخابرات و«مساعد غنيوه» نائبا لجهاز الأمن الداخلي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار الذي يحمل رقم 595 لسنة 2020 بشأن تكليف مهام المجلس الرئاسي، فإن السراج قرر تكليف عماد مصطفى عبدالسلام الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية.

ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر السراج، أيضا القرار رقم 596، والذي قرر فيه تكليف لطفي الفيتوري بلقاسم الحراري، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وكان السراج قد عين، اليوم، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

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«مساعد غنيوه» السراج عماد الطرابلسي لطفي الحراري نائب جهاز الأمن الداخلي نائب جهاز المخابرات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • They all report to the diseased Turkish MIT including the ” The pride of destruction “, the chocolate lady, they all could careless about Libya.
    They are all colorful & diseased Turkish puppies

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