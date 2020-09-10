«السراج» يعين عماد الطرابلسي نائبا لجهاز المخابرات و«مساعد غنيوه» نائبا لجهاز الأمن الداخلي

أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار الذي يحمل رقم 595 لسنة 2020 بشأن تكليف مهام المجلس الرئاسي، فإن السراج قرر تكليف عماد مصطفى عبدالسلام الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية.

ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر السراج، أيضا القرار رقم 596، والذي قرر فيه تكليف لطفي الفيتوري بلقاسم الحراري، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وكان السراج قد عين، اليوم، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.